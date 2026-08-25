ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 79,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'442 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf 79,52 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 116'422 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF an. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 11,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 52,66 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,940 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 USD aus. Am 16.07.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.51 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.31 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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