ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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25.08.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger greifen bei ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,5 Prozent auf 80,10 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 80,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'478 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 80,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 423'982 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.
Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,29 Prozent hinzugewinnen. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,66 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 34,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 USD aus. Am 16.07.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 CHF, nach 0,52 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.51 Mrd. CHF – ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABB (Asea Brown Boveri) 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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