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24.11.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag in Rot
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 67,20 CHF ab.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 67,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'702 Punkten steht. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sank bis auf 67,14 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,38 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 532'058 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,14 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 21,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.92 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.26 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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