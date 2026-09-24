ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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24.09.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 82,44 CHF.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 82,44 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'910 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 82,48 CHF. Das Tagestief markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 81,64 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,78 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 54'390 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Mit einem Zuwachs von 8,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (53,78 CHF). Mit einem Kursverlust von 34,76 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,54 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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