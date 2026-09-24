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24.09.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 81,14 CHF abwärts.

ABB
80.55 CHF -2.77%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 81,14 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'946 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 80,74 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,78 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 693'686 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 89,14 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 9,86 Prozent zulegen. Bei 53,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.31 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS in Höhe von 3,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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