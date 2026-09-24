ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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24.09.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 81,82 CHF ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 81,82 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'903 Punkten steht. Im Tief verlor die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 81,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,78 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 248'407 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 8,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 53,78 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. ABB (Asea Brown Boveri) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.51 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,37 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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