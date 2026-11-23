Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 66,66 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'652 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,82 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 66,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 724'452 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF an. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 25,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,22 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 18,66 Prozent wieder erreichen.

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,53 CHF je Aktie erzielt worden. ABB (Asea Brown Boveri) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.92 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,34 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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