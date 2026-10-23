ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 67,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'451 Punkten liegt. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sank bis auf 67,32 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,04 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'540'271 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 24,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,78 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,44 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,20 USD. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.92 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 7.26 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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