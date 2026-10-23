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23.10.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gibt am Freitagmittag ab

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gibt am Freitagmittag ab

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 68,28 CHF abwärts.

ABB
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Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 68,28 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'447 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,08 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,04 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 839'135 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,55 Prozent hinzugewinnen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,78 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 21,24 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 USD. Am 20.10.2026 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.92 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.26 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 03.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,35 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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