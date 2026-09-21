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21.09.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Montagvormittag fester

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 81,68 CHF zu.

ABB
81.83 CHF 2.03%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 81,68 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'875 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 81,96 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,56 CHF. Von der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 108'554 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (53,78 CHF). Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 51,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 7.31 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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