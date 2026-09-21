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21.09.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Montagnachmittag an Boden

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 82,22 CHF.

ABB
81.96 CHF 2.19%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 82,22 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'962 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,62 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,56 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 794'239 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Bei 53,78 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 34,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. ABB (Asea Brown Boveri) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.51 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ABB (Asea Brown Boveri) wird am 20.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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