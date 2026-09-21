ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Montagnachmittag an Boden
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 82,22 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 82,22 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'962 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,62 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,56 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 794'239 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.
Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Bei 53,78 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 34,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. ABB (Asea Brown Boveri) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.51 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ABB (Asea Brown Boveri) wird am 20.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.
Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren eingebracht
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
16:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Montagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SLI steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag gefragt (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: SLI legt zu (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.