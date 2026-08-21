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21.08.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Vormittag freundlich

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 80,18 CHF.

ABB
80.42 CHF 1.10%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 80,18 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'306 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 80,18 CHF. Bei 79,72 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 158'316 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF. 11,17 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 52,66 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,32 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Am 16.07.2026 lud ABB (Asea Brown Boveri) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 7.51 Mrd. CHF gegenüber 7.31 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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