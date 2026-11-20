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20.11.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verliert am Vormittag
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 66,02 CHF abwärts.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 66,02 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'700 Punkten steht. Der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,86 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,28 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 828'380 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 54,22 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,87 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 USD, nach 0,940 CHF im Jahr 2025. Am 20.10.2026 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 CHF gegenüber 0,53 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.92 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 7.26 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,35 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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