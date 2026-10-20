ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) knickt am Vormittag ein

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 5,2 Prozent auf 70,82 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'384 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 70,78 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 72,50 CHF. Bisher wurden heute 425'751 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,14 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 53,78 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,53 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.26 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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