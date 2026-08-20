ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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20.08.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Vormittag fester
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 80,56 CHF.
Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 80,56 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'397 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bisher bei 80,62 CHF. Bei 80,42 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 93'246 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,66 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 USD. Im Vorjahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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