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20.08.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 80,12 CHF abwärts.

ABB
80.08 CHF 0.18%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 80,12 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'347 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging bis auf 80,06 CHF. Bei 80,42 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 323'389 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 10,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 52,66 CHF. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 34,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ABB (Asea Brown Boveri) wird am 20.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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