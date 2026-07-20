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20.07.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Nachmittag

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 79,62 CHF nach oben.

ABB
79.64 CHF 1.81%
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Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 79,62 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'229 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 80,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,06 CHF. Zuletzt wechselten 922'787 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 89,14 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie somit 10,68 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 51,32 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 55,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,20 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 7.51 Mrd. CHF gegenüber 7.31 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 21.07.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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