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20.04.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit Verlusten

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 74,28 CHF ab.

ABB
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Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 74,28 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'239 Punkten notiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sank bis auf 74,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,26 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 368'375 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Bei 75,48 CHF markierte der Titel am 17.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie somit 1,59 Prozent niedriger. Bei 40,74 CHF fiel das Papier am 23.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,15 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 USD, nach 0,940 CHF im Jahr 2025. Am 29.01.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.21 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 22.04.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Am 27.04.2027 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,19 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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