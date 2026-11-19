Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 68,96 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'801 Punkten tendiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf 69,92 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 69,22 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 862'672 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,14 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 29,26 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 53,88 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,87 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,53 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.92 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 7.26 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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