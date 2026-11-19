|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) legt am Nachmittag zu
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 68,96 CHF zu.
Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 68,96 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'801 Punkten tendiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf 69,92 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 69,22 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 862'672 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,14 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 29,26 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 53,88 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,87 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,53 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.92 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 7.26 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Analyse: Market-Perform-Bewertung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von Bernstein Research
Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SPI beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.