Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 69,44 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'808 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sogar auf 69,92 CHF. Bei 69,22 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 543'690 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF. Mit einem Zuwachs von 28,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,88 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 28,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 CHF, nach 0,53 CHF im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.92 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 7.26 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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