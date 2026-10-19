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19.10.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag Verlust reich

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag Verlust reich

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 75,04 CHF.

ABB
74.60 CHF -1.91%
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Um 09:28 Uhr fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 75,04 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'324 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 74,98 CHF. Mit einem Wert von 75,16 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 85'261 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Bei 53,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,33 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,53 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 7.26 Mrd. CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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