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19.08.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Vormittag fester

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

ABB
80.96 CHF 0.97%
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Um 09:28 Uhr wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 80,76 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'346 Punkten liegt. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf 80,76 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,58 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 70'885 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 52,66 CHF. Mit Abgaben von 34,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent auf 7.51 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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