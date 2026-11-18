Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 68,04 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'998 Punkten steht. Kurzfristig markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 68,82 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging bis auf 68,02 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,72 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 138'529 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Bei 89,14 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 23,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,78 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,940 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 CHF je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.92 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 7.26 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,35 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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