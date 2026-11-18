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18.11.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittwochmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 68,72 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 68,72 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'971 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 69,02 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,72 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 627'241 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 89,14 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). 29,71 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,78 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 21,74 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 USD. ABB (Asea Brown Boveri) gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 CHF je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.92 Mrd. CHF im Vergleich zu 7.26 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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