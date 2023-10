ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittwochnachmittag mit kräftigen Verlusten

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 7,3 Prozent auf 30,29 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 10'678 Punkten realisiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,28 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'040'234 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,74 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,20 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,50 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent auf 8'163,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7'251,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

