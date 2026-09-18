ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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18.09.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 80,34 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'852 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 81,10 CHF erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,52 CHF. Von der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'793'815 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 89,14 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 10,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Mit Abgaben von 33,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. ABB (Asea Brown Boveri) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.51 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.31 Mrd. CHF in den Büchern standen.
ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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