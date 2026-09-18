ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) legt am Freitagmittag zu

Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 80,98 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'937 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bisher bei 81,08 CHF. Mit einem Wert von 79,52 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'313'719 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 9,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (53,78 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,940 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,54 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 7.51 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.31 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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