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18.08.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verliert am Dienstagvormittag

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verliert am Dienstagvormittag

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 82,40 CHF.

ABB
81.86 CHF -1.69%
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Der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 82,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'311 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging bis auf 82,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,22 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 79'143 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Kursplus von 8,18 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,66 CHF. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 36,09 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,54 CHF. Im letzten Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri).

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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