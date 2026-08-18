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18.08.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag leichter

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 80,22 CHF.

ABB
80.19 CHF -3.69%
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Um 16:28 Uhr ging es für die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 80,22 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'311 Punkten steht. In der Spitze fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 80,08 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 82,22 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 877'450 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 89,14 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,12 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 52,66 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Mit einem Kursverlust von 34,36 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7.51 Mrd. CHF gegenüber 7.31 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 19.10.2027 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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