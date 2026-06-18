ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,9 Prozent auf 87,04 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'767 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,12 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,24 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 539'696 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.06.2026 bei 87,12 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,09 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,29 CHF. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Abschläge von 47,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 USD aus. Am 22.04.2026 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 6.85 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 16.07.2026 erwartet. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.07.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,39 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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