Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 68,78 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'142 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 68,50 CHF. Bei 68,62 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99'219 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 29,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,78 CHF ab. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 21,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 USD. Im Vorjahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 20.10.2026 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS von 0,53 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.92 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 7.26 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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