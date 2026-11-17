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17.11.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 68,76 CHF.
Der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 68,76 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'094 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging bis auf 68,28 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,62 CHF. Von der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 477'869 Stück gehandelt.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,64 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,78 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 21,79 Prozent wieder erreichen.
ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,940 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 USD aus. Am 20.10.2026 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,53 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.92 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 7.26 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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