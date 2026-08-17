Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’332 -0.4%  SPI 20’239 -0.4%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’456 0.1%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 6’560 0.3%  Gold 4’400 0.5%  Bitcoin 51’551 1.0%  Dollar 0.8104 -0.3%  Öl 88.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882Sandoz124359842Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin legt etwas zu
Allianz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Richemont-Aktie mit Outperform
Geely-Aktie legt zu: Exportwachstum sorgt für Anlegerbegeisterung
Swissquote-Aktie höher: Onlinebank schliesst 600 Konten von in der Schweiz lebenden Russen
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) reagiert am Montagmittag positiv

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) reagiert am Montagmittag positiv

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 83,44 CHF.

ABB
83.58 CHF 0.63%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 83,44 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'337 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 83,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 83,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 278'746 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 6,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 52,66 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 USD, nach 0,940 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) 7.51 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr verdient

ABB-Aktie im Plus: Partnerschaft mit Vale für Digitalisierung der Eisenerzproduktion

Bernstein Research: Market-Perform für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0034 15.12.2028 156216264
Long 12.0783 17.12.2027 156216260
Long 835.2 18.09.2026 157230607
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.8468 18.06.2027 157230577
Short 835.2 18.09.2026 157036857
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3263 11.23 158568837
Long 12.4388 5.69 159435818
Long 15.4667 3.91 157689842
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3912 10.61 157036030
Short 10.4175 6.57 157036029
Short 16.704 3.25 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -57.24 134029532
Long 8 -13.19 152739230
Long 12 -9.06 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
20.07.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:30 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekorde mit Warnsignalen
10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.99 SGBJ3U
Short 15’223.42 13.97 SQBT1U
Short 15’795.81 8.99 STBNIU
SMI-Kurs: 14’332.19 17.08.2026 13:32:34
Long 13’738.34 19.45 SYB31U
Long 13’429.84 13.64 SHB7NU
Long 12’871.06 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.