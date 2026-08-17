ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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17.08.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) reagiert am Montagmittag positiv
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 83,44 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 83,44 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'337 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 83,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 83,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 278'746 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 6,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 52,66 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 USD, nach 0,940 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) 7.51 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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