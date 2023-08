ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Donnerstagmittag mit Kurseinbussen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 32,93 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 10'951 Punkten liegt. In der Spitze büsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 32,88 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,15 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 606'655 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Bei 35,74 CHF erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Kursplus von 8,53 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,96 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,24 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,19 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) mit einem Umsatz von insgesamt 8'163,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7'251,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,58 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 1,44 USD im Jahr 2022 aus.

