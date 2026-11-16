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16.11.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 69,62 CHF ab.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 69,62 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'185 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 69,58 CHF. Mit einem Wert von 69,68 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65'676 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.
Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 28,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 22,75 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 USD aus. Am 20.10.2026 äusserte sich ABB (Asea Brown Boveri) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,53 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,53 CHF je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.92 Mrd. CHF im Vergleich zu 7.26 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 03.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,36 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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