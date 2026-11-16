ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Montagmittag südwärts

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 69,72 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'196 Punkten realisiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,58 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,68 CHF. Bisher wurden heute 301'101 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 29,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Am 20.10.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) mit einem Umsatz von insgesamt 7.92 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 9,16 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 28.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,36 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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