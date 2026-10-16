ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Bei der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 76,22 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'375 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 77,80 CHF. In der Spitze büsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 75,70 CHF ein. Bei 77,56 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'057'115 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,95 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 53,78 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Abschläge von 29,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 USD. Am 16.07.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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