ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tritt am Freitagmittag auf der Stelle

Kaum Ausschläge verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 76,22 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'359 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sogar auf 77,80 CHF. Im Tief verlor die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 75,70 CHF. Bei 77,56 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien beläuft sich auf 736'603 Stück.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF an. 16,95 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,78 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 CHF, nach 0,52 CHF im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 7.31 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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