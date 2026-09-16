ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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16.09.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Vormittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 77,70 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 77,70 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sogar auf 77,88 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,44 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99'154 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.
Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,78 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,79 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 USD. Im Vorjahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent auf 7.51 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,37 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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