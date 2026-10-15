ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.10.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,4 Prozent auf 75,38 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 75,38 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'296 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 74,64 CHF. Bei 75,32 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'219'332 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Gewinne von 18,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,78 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.51 Mrd. CHF – ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABB (Asea Brown Boveri) 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Analyse: So bewertet UBS AG die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Sector Perform von RBC Capital Markets für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:58
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17:58
|SLI aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: SLI am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von ABB (Asea Brown Boveri) (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SLI mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)