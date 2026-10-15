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15.10.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von ABB (Asea Brown Boveri)

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von ABB (Asea Brown Boveri)

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 75,16 CHF abwärts.

ABB
76.12 CHF -4.93%
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Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 75,16 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'192 Punkten steht. In der Spitze büsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 74,64 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,32 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 805'077 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 28,45 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.51 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.31 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,35 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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