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15.09.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) reagiert am Nachmittag positiv

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 76,78 CHF.

ABB
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Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 76,78 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'796 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sogar auf 76,96 CHF. Mit einem Wert von 75,62 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 632'689 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Kursplus von 16,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (53,78 CHF). Abschläge von 29,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 USD belaufen. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.31 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 3,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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