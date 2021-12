ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich freundlich

Börse aktuell - Live Ticker

Die Wall Street dürfte am Dienstag ihre Vortagesverluste ausbauen. Der heimische Markt notiert am Dienstag kaum verändert. Der deutsche Leitindex fällt zurück. Die asiatischen Märkte waren am Dienstag in Rot gehüllt. Die Wall Street gab zum Start der neuen Woche deutlich ab.