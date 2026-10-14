ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zieht am Vormittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 80,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'950 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf 80,94 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,58 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 63'701 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 11,15 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,78 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 49,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 USD. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.31 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,35 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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