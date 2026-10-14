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14.10.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Mittwochmittag fester

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Mittwochmittag fester

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 80,22 CHF.

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Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 80,22 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'067 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 80,94 CHF. Mit einem Wert von 80,58 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 234'621 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF an. Mit einem Zuwachs von 11,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,78 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 32,96 Prozent Luft nach unten.

ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,940 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Das EPS lag bei 0,54 CHF. Im letzten Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent auf 7.51 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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