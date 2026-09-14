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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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14.09.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag im Minus

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 76,38 CHF abwärts.

ABB
75.88 CHF -3.44%
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Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,9 Prozent auf 76,38 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'881 Punkten notiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,04 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 76,54 CHF. Bisher wurden via SIX SX 174'657 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 89,14 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,78 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 29,59 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 USD. Im Vorjahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,54 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.51 Mrd. CHF im Vergleich zu 7.31 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ABB (Asea Brown Boveri) wird am 20.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 19.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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