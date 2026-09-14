ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verbilligt sich am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,5 Prozent auf 75,94 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'904 Punkten steht. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,82 CHF ab. Bei 76,54 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'215'722 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 89,14 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie somit 14,81 Prozent niedriger. Bei 53,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 41,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,54 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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