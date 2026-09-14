ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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14.09.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) büsst am Mittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 75,42 CHF ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 75,42 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'934 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 75,18 CHF. Bei 76,54 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien beläuft sich auf 665'571 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,19 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 28,69 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. Am 16.07.2026 lud ABB (Asea Brown Boveri) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.31 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS in Höhe von 3,37 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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