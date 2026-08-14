ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 83,04 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'497 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 82,82 CHF. Bei 83,46 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52'081 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 52,66 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 57,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 0,54 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,75 Prozent auf 7.51 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,37 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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