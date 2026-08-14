ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 83,28 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'350 Punkten notiert. Der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,46 CHF zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 82,68 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,46 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 477'265 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 7,04 Prozent zulegen. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,66 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,77 Prozent.

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 7.31 Mrd. CHF eingefahren.

ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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